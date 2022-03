900 botijões de gás foram apreendidos durante a ação - Polícia Militar / Divulgação

Publicado 25/03/2022 16:13 | Atualizado 25/03/2022 16:16

Rio - A Polícia Militar apreendeu, na tarde desta sexta-feira (25), nos municípios de Queimados e Itaguaí, na Baixada Fluminense, 900 botijões de gás e deteve cinco pessoas. Além disso, quatro carros foram autuados. De acordo com a PM, equipes do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) e do 24º BPM (Queimados) realizaram uma operação conjunta de fiscalização e checagem de denúncias com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e Departamento de Transportes do Rio de Janeiro (Detro).

Em cinco ocorrências registradas, foram flagrados crimes diversos como comércio ilegal de gás, violação de direito autoral, transporte e construções irregulares.

As cinco pessoas detidas foram encaminhadas para a 50ªDP (Itaguaí). Os materiais apreendidos foram levados para a 55ª DP (Queimados) e para a Delegacia de Repressão aos Crimes contra Propriedade Imaterial (DRCPIM).