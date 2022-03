Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense prendem homem suspeito de matar sobrinho com golpes de machado - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 25/03/2022 19:58

Rio-Um homem acusado de matar o sobrinho foi preso, nesta sexta-feira (25), em Paracambi, na Região Metropolitana do Rio. A prisão foi feita por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). De acordo com a Polícia Civil, o assassino deu golpes com um machado na vítima enquanto ela dormia.

O crime aconteceu em novembro de 2021.As investigações apontam que o autor já havia agredido o sobrinho em outras oportunidades. A prisão ocorreu após cruzamento de informações do serviço de Inteligência da DHBF.

Na delegacia, o homem confessou o crime. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão por homicídio qualificado mediante motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. O criminoso será encaminhado ao sistema prisional.