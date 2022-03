Tiros atingiram a casa onde o menor mora com a família - Faferj / Divulgação

Publicado 25/03/2022 18:50

Rio - Uma criança, de aproximadamente oito anos, ficou ferida por estilhaços quando estava dentro de casa no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira (25). Segundo a Federação das Associações de Favelas do Estado do Rio (Faferj), que expôs o caso em seu perfil no Twitter, a Polícia Militar estaria realizando uma operação no local.

"Denunciamos o uso desproporcional da força por parte da PM próximo a escolas municipais em horário de saída das crianças. Uma criança ficou ferida por estilhaços de bala dentro de casa. Até quando?", questionou.



Em fotos divulgadas nas redes sociais, é possível ver marcas de tiro em uma porta, uma parede e em uma janela de vidro. Além disso, há uma imagem que mostra a criança com um ferimento próximo ao olho esquerdo.

Procurada pelo DIA para comentar sobre o caso, a Polícia Militar não deu retorno até a publicação desta matéria.