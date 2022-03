Secretaria de Agricultura juntamente com a Secretaria de Políticas Públicas para o Bem - Estar Animal do Estado lançam nesta sexta-feira (25) na ExpoRioTurismo o "Selo Pet Friendly " que oferece descontos para donos de pets em viagens, restaurantes e etc - Foto: Divulgação / Governo do Rio

Publicado 25/03/2022 18:54

Rio - Começou hoje, sexta-feira (25) e vai até domingo (27), a ExpoRio Turismo, sediada no Jóquei Clube Brasileiro, na Gávea, Zona Sul, que reúne os principais segmentos da cadeia produtiva em eventos inéditos e cheios de atrações inovadoras com experiências focadas nos segmentos de Negócios, Cultura, Gastronomia e Entretenimento dos 92 municípios que compõem o estado.

Os pets terão um momento especial com lançamento do Selo Pet Friendly, que será tema de uma das palestras. O Secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pelas políticas públicas de Proteção e Bem-Estar Animal no Estado, explicou que "o selo, criado pela secretaria estadual de agricultura em 2021, conta com mais de três mil estabelecimentos credenciados em mais de 50 municípios fluminenses. O setor hoteleiro foi o primeiro a aderir a certificação que, após o grande sucesso, expandiu para os setores de bares e restaurantes e comércio".

Queiroz reforça que, além de trazer benefícios para os animais e seus donos, a medida gera impacto na economia. A adesão do selo pelos setores de hotéis, bares e restaurantes e comércio, por meio de parcerias com a ABIH-RJ, HotéisRIO, Abrasel, Sindrio e Fecomércio-RJ,

De acordo com a pasta, a adesão cada vez maior de estabelecimentos ao programa permite uma maior inclusão dos animais no cotidiano, abrindo espaço para pessoas que queiram levar seus pets para os locais que frequentam, como uma viagem por exemplo, se hospedar em um determinado hotel.

Priscila Albuquerque, universitária, é mãe de pet, e comemorou a iniciativa. Assim que pôde, ela se hospedou em um hotel durante as férias com seus cãezinhos, Brad e Angel. "Sempre tive muita dificuldade de me hospedar em hotéis com os dois, muitos estabelecimentos não aceitam de jeito nenhum. Mas, agora, já viajei com eles de férias duas vezes", afirmou Priscila.

A Secretaria do Bem-Estar Animal, orienta que para identificar os estabelecimentos certificados oficialmente com selo 'Pet Friendly', basta acessar o site da Secretaria Estadual de Agricultura em https://bit.ly/3rtBlID