Operação Segurança Presente chega a Macaé - Foto: Divulgação / Operação Segurança Presente

Operação Segurança Presente chega a MacaéFoto: Divulgação / Operação Segurança Presente

Publicado 25/03/2022 18:17

Rio - O Governo do Estado inaugurou, nesta sexta-feira, a Operação Segurança Presente em Macaé, no Norte Fluminense. No local, 18 policiais militares irão fazer o reforço diário, das 8h às 20h, a pé, em motos e em viaturas. Os agentes de segurança estarão espalhados pelas áreas comerciais e residenciais do Centro e no bairro Imbetiva.

"Tínhamos uma demanda urgente para a segurança pública aqui em Macaé, e o Segurança Presente começa a trabalhar hoje. O Governo do Estado, de um ano pra cá, colocou em dia todos os repasses que devia a Macaé ao longo dos cincos anos", ressaltou o governador Cláudio Castro (PL).



Além de Macaé, a Operação Segurança Presente tem atualmente outras 37 bases no Estado. No Rio, há agentes circulando pela Lapa, Aterro do Flamengo, Méier, Lagoa, Centro, Niterói, Leblon, Copacabana, Tijuca, Ipanema, Nova Iguaçu, Laranjeiras, Bangu, Botafogo, Barra da TIjuca, Recreio, Grajaú/Vila Isabel, Bonsucesso, Jacarepaguá, Madureira e no Cristo Redentor. Austin, Duque de Caxias, São Gonçalo, Belford Roxo, Queimados, Irajá, São João de Meriti, Magé/Piabetá, Itaguaí, Cristo Redentor, Miguel Pereira, Paracambi, Japeri, Itaboraí, Campos e Miguel Couto também recebem o reforço da Operação Segurança Presente.