34ª DP (Bangu) - Divulgação

Publicado 24/03/2022 19:05

Rio - Dois homens morreram durante um tiroteio na Rua Pedro Neves, na comunidade do Batan, em Realengo, na noite desta quarta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) faziam patrulhamento no local quando os criminosos passaram de moto e atiraram na equipe. Houve confronto e a dupla foi encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu aos ferimentos.

Com eles, foram apreendidos um fuzil calibre 5.56, uma pistola calibre 9mm, 24 munições e a motocicleta, que constava como roubada. A ocorrência foi apresentada inicialmente na 34ª DP (Bangu).