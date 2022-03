Cristiane Ferreira da Silva foi morta na frente dos três filhos pelo ex-companheiro em novembro de 2018, no Jacarezinho - Reprodução

Publicado 24/03/2022 18:26

Rio - O 3º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou, na terça-feira (22), Rafael Lopes de Jesus a 40 anos e seis meses de prisão, em regime inicialmente fechado, pela morte da ex-namorada Cristiane Ferreira da Silva. Em novembro de 2018, o criminoso entrou na casa da vítima, na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, e disparou um tiro de fuzil no seu rosto, enquanto ela segurava o filho de um ano no colo. Os outros dois filhos de Cristiane, de quatro e oito anos, também presenciaram o crime. Rafael e a vítima namoraram por cinco meses.



Os jurados, por maioria dos votos, reconheceram que o crime foi praticado por motivo fútil, já que Rafael e a vítima mantiveram relação amorosa e o mesmo não aceitava o término da relação, e que Rafael utilizou recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sendo alvejada por disparo no rosto.

Na sentença, a juíza Raphaela de Almeida Silva destacou que "a culpabilidade do acusado é reprovável e que o crime praticado é de extremamente bárbaro e que causa verdadeira repulsa". Em um trecho da sentença a magistrada escreveu:

"O réu agiu com extrema violência e covardia, o que pode ser evidenciado pelo laudo de necropsia que identificou uma 'destruição total do crânio' da vítima, isso porque o réu disparou com um fuzil a curta distância contra a cabeça da ex-namorada. Além disso, a personalidade do acusado revela extrema frieza e agressividade, sendo certo que as testemunhas relataram atos de violência anterior, em que a vítima apresentava diversos hematomas".