Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - Divulgação / TJ-RJ

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de JaneiroDivulgação / TJ-RJ

Publicado 24/03/2022 18:56

Rio - Dois homens foram condenados, na madrugada desta quinta-feira (24), por um assassinato cometido à luz do dia no bairro do Flamengo, Zona Sul do Rio. Bruno de Jesus, vulgo Bodão, foi sentenciado a 21 anos de prisão, enquanto Hugo de Jesus Labio cumprirá 17 anos e 4 meses. A condenação foi obtida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

O crime ocorreu perto de um dos acessos ao Morro Azul, no Flamengo, por volta das 16h do dia 7 de janeiro de 2016. Hugo e Bruno estavam em um veículo e efetuaram inúmeros disparos na vítima. O assassinato teria sido motivado por uma disputa entre facções pelo controle da comunidade próxima.

Os condenados seriam integrantes da facção ADA, e a vítima do TCP. Ao fixar a sentença, o Juízo destacou a audácia dos criminosos, que cometeram o homicídio no meio da tarde, em uma rua movimentada da cidade. Os dois deverão cumprir a pena em regime fechado.