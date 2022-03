Adolescentes são apreendidos em Maricá - Foto: Divulgação / Segurança Presente

Publicado 24/03/2022 18:33

Rio - Dois adolescentes foram apreendidos, na tarde desta quinta-feira, em Maricá, Região Metropolitana do Rio. Com eles, os agentes do Segurança Presente Niterói encontraram uma réplica de pistola. As identidades dos adolescentes não foram divulgadas.

Os policiais militares os encontraram na comidade da 53, no bairro Engenho do Mato. Após a chegada dos agentes de segurança no local, três suspeitos correram para uma mata da região. Os dois adolescentes foram apreendidos pelos militares após terem cercado o local.

Na delegacia, os policiais descobriram que um deles tem um mandado de prisão em aberto por homicídio, enquanto o outro tem por roubo. Eles foram encaminhados para a 82ª DP (Maricá) e, em seguida, para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí.