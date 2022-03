Obras criadas por detentos estão expostas nos corredores da Central do Brasil - Divulgação / SEAP

Publicado 24/03/2022 10:58

Rio - Quem passar pela Central do Brasil até sexta-feira (25) poderá conferir 60 obras de arte produzidas por detentos de diversas unidades penitenciárias do estado do Rio. A exposição, que começou nesta quinta-feira (24), conta com quadros, peças de artesanato e maquetes que compõem o Museu Penitenciário, localizado no Estácio.

Pinturas temáticas, bonecos, navios, bolsas, itens de decoração e outras peças estão expostas pelos corredores do terminal. As obras foram produzidas pelos detentos que, por meio de suas habilidades individuais, extravasam seus diferentes sentimentos durante períodos de reclusão e reflexão.



"O objetivo desta iniciativa, é promover na sociedade a percepção de que a prisão é muito mais do que sofrimento. É uma oportunidade de renúncia por novas escolhas", avalia o secretário de Administração Penitenciária, delegado Fernando Veloso.



A ação é uma parceria entre a SuperVia e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).