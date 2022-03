Fábio Tavares da Silva, 42 anos, foi baleado durante uma operação policial na terça-feira - Reprodução

Fábio Tavares da Silva, 42 anos, foi baleado durante uma operação policial na terça-feiraReprodução

Publicado 24/03/2022 09:04 | Atualizado 24/03/2022 09:08

Fábio chegou a ser socorrido no Hospital Municipal de Belford Roxo, mas acabou não resistindo.

Em nota, a PM afirmou que, durante a ação, dois suspeitos foram feridos em confronto e foram apreendidos duas pistolas e um radiocomunicador. No início da noite de terça, na Avenida Automóvel Clube, como protesto, moradores colocaram fogo em lixo e pneus para bloquear a via.

Bruna Nascimento, mulher de Fábio, negou que que ele tivesse envolvimento com o crime organizado e que, além do posto de saúde, ele também era zelador em uma escola municipal.



"Foi muito triste o que fizeram com o meu esposo. Tiraram a vida dele sem mais nem menos, sem saber se era trabalhador ou não. Ele estava abrindo o portão na hora de trabalho e os policiais chegaram atirando nele, tirou a vida dele. Sem saber se ele era vagabundo. Como é que pode isso? Tirou ele das minhas filhas, de mim. O que é que vai ser da gente agora?", lamentou Bruna.



A Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) está investigando o caso e ainda vai chamar a família e testemunhas para prestarem depoimento.

Outro crime

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) entraram em confronto com bandidos armados enquanto estavam em patrulhamento e foram atacados na Avenida Automóvel Clube. Em nota, a corporação confirmou que agentes foram atacados, no bairro Bom Pastor, durante um patrulhamento de rotina. Na ação, um criminoso foi preso, uma pistola e drogas foram apreendidas.