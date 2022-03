Populares fecham a via com pneus e atearam fogo - Divulgação

Publicado 24/03/2022 11:20 | Atualizado 24/03/2022 11:37

Rio - Manifestantes bloquearam uma via e queimaram pneus na manhã desta quinta-feira (24) na Estrada Roberto Burle Marx, em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste. A pista no sentido Barra da Tijuca foi interditada. Segundo informações preliminares, o protesto seria motivado por uma suposta proibição da circulação de vans na região.

De acordo com o Centro de Operações, as vias já foram liberadas e o trânsito segue sem retenções. O protesto já foi finalizado e ocorreu das 7h41 até às 8h52.

Ainda segundo o Centro de Operações, a Comlurb, Cet-Rio atuam no local até o momento. O Corpo de Bombeiros, que foi acionado às 8h50, conseguiu apagar o incêndio nos pneus e liberar a via. De acordo com a corporação, a equipe permanece na região para prevenir possíveis novas ocorrências.

A Polícia Militar informou que equipes do 31º BPM (Barra da Tijuca) foram à Estrada Burle Marx onde populares estariam fechando a estrada. No local, os agentes desobstruiram a via e apreenderam um galão de gasolina.

Procurada pelo DIA para esclarecer sobre suposta proibição das vans no local, a Secretaria Municipal de Transportes ainda não se manifestou sobre o ocorrido.