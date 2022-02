Estado do Rio de Janeiro registrou, neste domingo, 66 mortes e 3.706 casos de covid-19 nas últimas 24 horas - Reprodução

Publicado 13/02/2022 17:35

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou, neste domingo, 66 mortes e 3.706 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram confirmados 70.839 óbitos e 1.918.651 casos provocados pela doença no estado. Os dados são do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) às 17h de hoje.



Segundo a secretaria, 1.816.170 pacientes se recuperaram do coronavírus desde o começo da crise sanitária. No último período, foram 3.921 recuperados. A pasta também informou que a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria Covid está em 36,9%, enquanto a taxa de ocupação UTI Covid contabiliza 53,6%.

Vacinação infantil na capital

A cidade do Rio dá início, nesta segunda-feira (14), à vacinação infantil contra a covid-19 nas escolas municipais, começando pela Max Fleiuss, na Pavuna, na Zona Norte do Rio. O município tem 1.307 escolas públicas com alunos na faixa etária entre 5 e 11 anos e 347 mil estudantes matriculados. A campanha pretende aumentar o número de crianças imunizadas contra a doença e a expectativa é alcançar 200 mil alunos.

A medida prevê ainda a orientação aos pais para que autorizem a aplicação da primeira dose no espaço escolar. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SME), o plano de busca ativa pelo grupo ainda não vacinado terá dois tipos de ação, sendo um deles voltado para o ambiente escolar, com o programa Vacina na Escola, e outro que usa os agentes comunitários de saúde (ACS) para irem até as residências. Desde a última quinta-feira (10), os estudantes levaram para casa folhetos informativos sobre a vacina contra a covid-19 e um formulário para ser preenchido pelos pais.

Para aqueles que ainda não tiverem recebido o imunizante, os responsáveis interessados poderão assinar um termo autorizando a aplicação no ambiente escolar, em uma data previamente informada. Até o momento, em toda a cidade, apenas cerca de 50% das crianças na faixa etária foram imunizadas contra a doença. No dia marcado, a aplicação da vacina será feita no fim do turno de aulas: pela manhã, entre 11h e 12h30, e à tarde, entre 15h30 e 17h.

Dessa forma, quando os responsáveis forem buscar as crianças na escola, aquelas com a autorização já sairão vacinadas. Os que quiserem acompanhar a vacinação do filho pessoalmente, podem chegar no horário previsto e terão acesso ao local onde ocorrerá a aplicação. A previsão é que em 45 dias todas as escolas recebam as equipes de saúde para a imunização dos alunos. Todo o trabalho será acompanhado pela coordenação do Programa Saúde na Escola (PSE).