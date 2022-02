PMs recuperaram celular da vítima - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 13/02/2022 17:16

Rio - Um criminoso foi preso, na manhã deste domingo (13), quando aplicava um golpe conhecido como 'gravata' em uma mulher, na Praia de Botafogo, na Zona Sul do Rio. O homem tentava roubar o aparelho celular da vítima, quando foi flagrado e detido por policiais militares do 2º BPM (Botafogo) que faziam um patrulhamento no local. O preso foi encaminhado para a 12ª DP (Copacabana).