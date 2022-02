Erica Suenia, de 39 anos, Adina de Luna, de 66, e José Ferreira, 68: vítimas de um assassino em série - Foto: Reprodução.

Publicado 13/02/2022 15:06

Rio - Policiais da 19ª DP (Tijuca) solicitaram imagens de câmeras de segurança do motel Éden, localizado na Tijuca, Zona Norte do Rio, onde Luciano Alberto de Oliveira foi encontrado morto , na madrugada deste domingo (13). O homem era apontado como o principal suspeito de ter assassinado a esposa e os tios dela com golpes de marreta, na madrugada de sábado (12), em Macaé, no Norte Fluminense. O triplo homicídio é investigado pela 123ª DP (Macaé).

Oliveira fugiu para o Rio logo após matar Erica Suenia Santos Pereira, de 39 anos, e os tios, identificados como Adina de Luna Silva, de 66 anos, e José Ferreira dos Santos, de 68; e tentar matar uma outra tia e um sobrinho da mulher. A fuga de Macaé teria sido com o carro de uma das vítimas, que o suspeito teria furtado após cometer o triplo homicídio.



No início da madrugada deste domingo, Oliveira foi encontrado com um lençol amarrado no pescoço, por funcionários da administração do motel, que acionaram a polícia, por volta das 2h. A maneira como o corpo foi achado foi qualificada como "atitude típica de enforcamento" pela distrital que, inicialmente, trata o caso como suicídio.



Os agentes já fizeram a requisição das imagens do estabelecimento e começaram a ouvir testemunhas para esclarecer mais detalhes da estadia de Oliveira no motel, como horário de chegada e veículo utilizado. Segundo o delegado Gabriel Ferrando, titular da 19ª DP, a equipe ainda aguarda as peças técnicas para a conclusão do caso.

A perícia técnica de local foi realizada ainda durante a madrugada e na manhã deste domingo o motel estava aberto e funcionando em suas atividades.



Ataque à família chocou Macaé



O caso, que chocou o município do Norte Fluminense, aconteceu na madrugada de sábado (12), no bairro Virgem Santa. O corpo de Erica foi encontrado dentro da geladeira de uma das casas. Em um outro imóvel no mesmo bairro, os policiais localizaram os corpos dos tios de Erica, identificados como Adina e José.



Uma outra tia de Erica e um sobrinho, que não tiveram a identidade revelada, também foram alvos de Luciano e feridos pelos golpes de marreta. Por sorte, eles sobreviveram e foram levados ao Hospital Municipal de Macaé (HPM), onde estão internados.



Luciano fugiu logo após o crime, com o carro que era do tio de Erica. Ele era natural da cidade do Rio e morava há três anos em Macaé. Segundo a polícia, o homem já tinha anotações criminais por lesão corporal e violência doméstica.