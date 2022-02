Veleiros percorreram as praias da Barra da Tijuca, São Conrado, Leblon, Ipanema e Copacabana - Divulgação

Veleiros percorreram as praias da Barra da Tijuca, São Conrado, Leblon, Ipanema e CopacabanaDivulgação

Publicado 13/02/2022 15:13 | Atualizado 13/02/2022 15:22

Rio - Sete grandes veleiros, que lembram caravelas, desfilaram pelas praias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, São Conrado, Leblon, Ipanema e Copacabana, ambas na Zona Sul, na manhã deste domingo, 13. Foi uma exibição de embarcações do Velas Latinoamerica 2022, encontro que acontece de quatro em quatro anos e reúne navios da Marinha de sete países da América Latina. Logo após o desfile, os navios atracaram no Píer Mauá, na Zona Portuária.

O evento, que marca o começo das comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil, conta com o Veleiro "Cisne Branco", da Marinha brasileira, e dos navios da Argentina, Colômbia, Equador, Peru e Uruguai, que, juntos, navegarão pelos mares da América do Sul e do Caribe, com o objetivo de reforçar os laços de amizade, o intercâmbio cultural, profissional e social entre as Marinhas participantes.

De acordo com a Marinha do Brasil, em prol do meio ambiente, os tripulantes dos navios participarão de uma "Jornada Ecológica" no próximo dia 16, de modo a contribuir com a limpeza das águas (Regata Ecológica) e das praias ("Clean Up Day") de Baía da Guanabara.

As atividades se encerrarão no dia 20 deste mês, com o "Desfile Naval", quando os navios seguirão para o próximo destino, em Montevidéu, no Uruguai. Durante o evento náutico, ao longo de quatro meses, os navios veleiros visitarão importantes cidades e portos do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Equador, Panamá, Colômbia, República Dominicana, Curaçao e México.