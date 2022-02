Luciano era apontado como autor do triplo homicídio - Foto: Reprodução/Internet.

Publicado 13/02/2022 11:33 | Atualizado 13/02/2022 13:19

Rio - Luciano Alberto de Oliveira, de 43 anos, foi encontrado morto na madrugada deste domingo (13) em um quarto do motel Éden, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Luciano é o principal suspeito de um triplo homicídio em Macaé: sua esposa Erica Suenia Santos Pereira, de 39 anos, e os dois tios dela foram mortos a marretadas no sábado (12). O corpo de Erica foi encontrado dentro de uma geladeira.

Luciano foi encontrado com um lençol amarrado no pescoço. A administração do motel foi quem encontrou o corpo do homem e fez o contato com a polícia.

O caso, que chocou o município do Norte Fluminense, aconteceu na madrugada, no bairro Virgem Santa. Em uma das casas, o corpo de Erica foi encontrado. Em um outro imóvel no mesmo bairro, os policiais encontrados os corpos dos tios de Erica, Adina de Luna Silva, de 66 anos, e José Ferreira dos Santos, de 68 anos.

Uma outra tia de Erica e um sobrinho também foram feridos pelos golpes de marreta, mas sobreviveram e foram levado ao Hospital Municipal de Macaé (HPM), onde estão internados.

Luciano fugiu horas após o crime, com o carro que era do tio de Erica. Ele era natural da cidade do Rio e morava há três anos em Macaé. O homem já tinha anotações policiais por lesão corporal e violência doméstica.