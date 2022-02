Criminoso foi flagrado com os objetos dentro do terminal - Divulgação/SEOP

Publicado 13/02/2022 15:13

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) do Rio registrou cinco prisões e removeu oito vans de transporte clandestino e com mau estado de conservação durante operações de rotina entre a última sexta-feira (11) e este domingo (13). As prisões aconteceram em estações do BRT na Zona Oeste e em Copacabana, na Zona Sul da cidade. Já as apreensões aconteceram em Copacabana, Centro, Inhaúma e Rio Comprido neste sábado (12), além de Barra da Tijuca e no Leme, hoje (13).

De acordo com a Seop, na sexta-feira, três das prisões realizadas por agentes do BRT Seguro aconteceram por furto de peças de alumínio das estações Aracy Cabral, na Taquara, Alvorada, na Barra da Tijuca, e Salvador Allende, no Recreio dos Bandeirantes, onde o criminoso foi flagrado com os objetos dentro do terminal. Os casos foram encaminhados para a 16ª DP (Barra) e 32ªDP (Taquara).

Agentes do programa Rio+Seguro prenderam outras duas pessoas por furto de uma bateria de um carro que estava estacionado na Rua Professor Gastão Baiana e por furto em um supermercado na Rua Barata Ribeiro, ambas no bairro de Copacabana. Os acusados foram conduzidos para a 12ª DP (Copacabana).

No sábado, a Coordenadoria Especial de Transporte Complementar (CETC) apreendeu quatro vans clandestinas. Também ontem, uma outra van, dessa vez regularizada, foi autuada e removida por mau estado de conservação. Neste domingo, outras três piratas foram apreendidas durante uma fiscalização da Operação Verão. Em 2021, foram realizadas 2.048 remoções em toda a cidade, sendo 413 piratas. Já em 2022 a CETC removeu 222 vans, sendo 58 piratas.

"O trabalho da Secretaria de Ordem Pública seguirá firme na missão de ordenar a cidade, o que envolve diversas frentes de atuação, como repressão a vans piratas, fiscalização de mercadorias ilegais e auxílio à segurança pública no BRT e em bairros como centro e Copacabana", ressaltou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.