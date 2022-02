Acidente entre ônibus e moto ocorreu em frente à garagem da Viação Tijuca, no Andaraí - Reprodução/Google Street View

Acidente entre ônibus e moto ocorreu em frente à garagem da Viação Tijuca, no AndaraíReprodução/Google Street View

Publicado 13/02/2022 22:02

Rio - Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente entre um ônibus da Viação Tijuca e uma moto no Andaraí, na Zona Norte do Rio, no fim da madrugada deste domingo (13). Segundo o Corpo de Bombeiros, Vinícius Lopes Pereira, de 27 anos, e uma mulher ainda não identificada morreram no local. A terceira vítima, que também não teve sua identidade divulgada, foi encaminhada para o Hospital do Andaraí, mas não há informações sobre o estado de saúde dela.

A colisão ocorreu em frente à garagem da empresa, na Rua Leopoldo, por volta das 5h20 deste domingo. De acordo com informações preliminares, os veículos bateram quando o coletivo saía da garagem. As três vítimas estariam na motocicleta no momento do acidente.