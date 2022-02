Ao todo, 18 girafas foram importadas da África do Sul pelo BioParque - Reprodução/Ampara Animal

Ao todo, 18 girafas foram importadas da África do Sul pelo BioParque Reprodução/Ampara Animal

Publicado 02/02/2022 17:10 | Atualizado 02/02/2022 17:13

Rio - O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) informou, na tarde desta quarta-feira (2), que as instituições (BioParque e Resort Portobello) solicitaram ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea) prorrogação de cinco dias úteis para responder ao órgão ambiental estadual os questionamentos referentes ao laudo da necropsia das três girafas que morreram no dia 14 de dezembro após serem importadas da África do Sul pelo BioParque do Rio