Operação foi feita por agentes da 127ª DP (Búzios) - Reprodução

Operação foi feita por agentes da 127ª DP (Búzios)Reprodução

Publicado 02/02/2022 14:27 | Atualizado 02/02/2022 14:29

Rio - A equipe da 127ª DP (Búzios), na Região dos Lagos, deflagrou, nesta quarta-feira (2), uma operação para desarticular uma organização criminosa de traficantes que vendiam drogas por meio de aplicativos de telefone celular e "delivery". Quatro pessoas, que não tiveram a identidade reveladas, foram presas e sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação começou em março do ano passado. Os agentes realizaram um trabalho de inteligência, levantamento de informações, identificaram os envolvidos na prática criminosa e descobriram que os suspeitos desenvolveram um sistema de comercialização que utilizava códigos de comunicação para distribuir todos os tipos de drogas.

As entregas geralmente eram em pontos turísticos da região ou em locais públicos. Segundo a 127ª DP, os traficantes distribuíam maconha, cocaína e ecstasy. A operação teve apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA) e da Promotoria de Justiça de Búzios.