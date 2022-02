'Uma vez que a gente tenha mais segurança, mais ações a gente consegue fazer', disse subprefeito - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 02/02/2022 12:52

A live foi promovida pelo prefeito Eduardo Paes, que voltou a dizer que não participou da elaboração do programa, mas que, independente de aliança eleitoral ou partido político, a prefeitura tem obrigação de colaborar com as forças do Estado para que "a paz prospere" na cidade do Rio. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, também participou do encontro.

"A gente sabe que o Jacarezinho é uma comunidade muito violenta, dominada pelo tráfico de drogas. No Rio, infelizmente, esses territórios são dominados ou por milicianos ou pelo tráfico de drogas, e o Estado fez uma intervenção lá, e aí a prefeitura anunciou um conjunto de ações de intervenções", disse o prefeito.

Entre as medidas, está a construção de um Espaço de Desenvolvimento Infantil (EDI). Segundo o subprefeito, a favela já conta com 19 unidades educacionais, sendo dois Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), três escolas e 14 creches. Também será aberta mais uma Clínica da Família na região, que já conta com a Clínica da Família Anthidio Dias da Silveira, que atende a 92% da população local, e com o Centro Municipal de Saúde Renato Rocco.

Na transmissão, Soranz destacou que as unidades de saúde já chegaram a ficar cinco dias sem funcionamento e que agentes comunitários de saúde já ficaram 180 dias sem poder fazer visitas domiciliares, por conta da violência no local. "A prefeitura, ela tem a presença dentro do território, mas ela tem toda essa dinâmica de dificuldades de fazer suas ações. Então, uma vez que a gente tenha mais segurança, mais ações a gente consegue fazer", afirmou Braz.

A coleta de lixo na favela vai passar a acontecer duas vezes por semana e 20 garis comunitários vão atuar no local, que vai receber 60 caixas compactadoras para colocar o lixo. A prefeitura pretende ainda recapear todas as ruas do Jacarezinho; implantar 1.875 pontos de iluminação com lâmpadas de led; drenar o rio Jacaré e colocar ecobarreiras para na localidade conhecida como Buraco do Lacerda, para impedir a inundação quando chove.

Ainda de acordo com Braz, um censo apontou que muitos moradores vivem em condição de extrema pobreza e que algumas casas não têm nem mesmo vaso sanitário. Segundo ele, as residências serão reformadas por meio do Casa Carioca, programa lançado em maio do ano passado, que tem como objetivo melhorar as moradias que ofereçam risco à saúde. Por fim, o subprefeito afirmou que a Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher também vai atuar no Jacarezinho, com políticas de apoio às mulheres.