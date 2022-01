Governador Cláudio Castro lança programa Cidade Integrada - Luciola Villela

Publicado 22/01/2022 12:04 | Atualizado 22/01/2022 12:06

Rio - O governador Cláudio Castro lançou oficialmente o programa Cidade Integrada, na manhã deste sábado, durante uma apresentação no Palácio Guanabara, na Zona Sul do Rio. Segundo Castro, o projeto será sustentado em seis pilares para a retomada de território no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, e da Muzema, na Zona Oeste. Na última quarta-feira, as duas comunidades foram ocupadas pela polícia, no que foi, para o governador, o primeiro passo do programa.

O projeto do Cidade Integrada terá um investimento inicial de R$ 500 milhões e será sustentado em seis eixos: social; infraestrutura; transparência; econômico; diálogo e governança; e segurança. As primeiras ações começarão ainda no mês de janeiro.

"É um programa de retomada. O eixo da transparência é importantíssimo, porque tem altos gastos públicos, a população tem que saber e ter certeza do que está acontecendo. O eixo econômico não é de gastos, mas de ganhos para a comunidade. Diálogo, porque nós compreendemos que não dá para ter um programa desses sem falar com a comunidade, senão vira uma imposição do Estado na vida das pessoas", explicou o governador.

Castro destacou que a segurança pública é um dos grandes pilares para que o programa se desenvolva, mas destaca que a ideia do serviço no Cidade Integrada não é de pacificação, como era a ideia das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs).

"Como eu tenho dito, a segurança pública é a nossa grande ação transversal, porque se a gente conseguiu chegar até aqui, se tem saúde e educação, é porque a segurança pública está garantindo isso. Esse programa nada tem a ver ou muito pouco tem a ver com UPP. Esse não é um programa de pacificação. Depois de muita análise, percebemos que essa ideia traz mais prejuízo na execução do que verdadeiramente benefícios", garantiu.

Projeto só será estendido a outras comunidades após sucesso no Jacarezinho e Muzema

As primeiras comunidades escolhidas pelo Governo do Estado para receber o projeto foram o Jacarezinho, que tem a criminalidade controlada por traficantes de drogas ligados ao Comando Vermelho (CV), e a Muzema, onde atuam milicianos.

"Esse projeto é de retomada de território e entrega dele a quem ele pertence, que é o povo das comunidades. Esses territórios não pertencem a tráfico, milícia e nem às polícias, pertence ao valoroso morador daquela comunidade, idosos, adultos, jovens, crianças, e são esses que nós queremos atender com o programa", disse o governador.

Inicialmente, o governador tinha a intenção de expandir o projeto para outras comunidades da capital. Entretanto, Castro garantiu que, enquanto não houver sucesso nas ocupações do Jacarezinho e na Muzema, não irá projetar o Cidade Integrada para outras regiões.

"Enquanto não tiver o programa funcionando plenamente, não há de se falar em próximo. Enquanto o programa não estiver devidamente implantado, devidamente correto, e dando resultados para a comunidade, não terá sequer prazo de próximo. Só há de se pensar nas próximas após elas estarem funcionando totalmente de forma correta".