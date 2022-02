Bicicleta ficou no chão, metros depois do ônibus - REPRODUÇÃO DE VÍDEO/TV GLOBO

Publicado 03/02/2022 07:39 | Atualizado 03/02/2022 07:49

Rio - Um ciclista morreu após ser atropelado por um ônibus na Avenida Brasil, na altura do Into (Instituto de Traumatologia e Ortopedia), no Caju. O acidente aconteceu ainda na madrugada desta quinta-feira (3), e a vítima morreu no local.

Bombeiros do quartel Central foram acionados por volta das 5h30 para a ocorrência. Com o impacto do acidente, a bicicleta ficou destruída. Já o veículo, da viação Tinguá, ficou com o para-brisa trincado.