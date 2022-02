Vacinação das crianças de 08 anos na Policlínica Hélio Pelegrino, neste Sabado (29). - Fabio Costa / Agencia O Dia

Publicado 02/02/2022 14:11

Rio - Com a chegada de novas doses, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio anunciou, no início da tarde desta quarta-feira (2), a retomada do calendário de vacinação infantil contra a covid-19, na próxima sexta-feira (4). A imunização estava suspensa desde a última segunda-feira (31) por falta de imunizantes. Nesta terça-feira (1º), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu do Ministério da Saúde, 201.880 doses da CoronaVac, destinadas a crianças de 6 a 11 anos. Dessa forma, a vacinação será para o público-alvo de 6 anos ou mais na sexta e no sábado (5). Já na próxima semana, serão contempladas as meninas de 5 anos na segunda-feira (7) e os meninos da mesma faixa etária na terça-feira (8). A partir de quarta-feira (9), haverá repescagem para o grupo de 5 anos ou mais. Crianças entre 5 e 11 anos com deficiência ou comorbidade permanecem podendo se vacinar qualquer dia, independente da fase da campanha.Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais na noite de ontem, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, reforçaram a importância da vacinação do público infantil. A campanha foi, até agora, a que teve menor adesão da história da vacinação da cidade do Rio, com apenas 39% das crianças entre 8 e 11 anos contempladas. O secretário atribui a situação às "notícias falsas" sobre supostos efeitos adversos e "contradições promovidas pelo governo federal"."O nosso pedido, o nosso apelo, por mais surreal que ele possa parecer a essa altura do campeonato, é: toma sua dose de reforço. A maioria das pessoas já está elegível para tomar a terceira dose, pelo menos as pessoas que correm mais risco, todas já podiam ter tomado a terceira dose. Vacinem seus filhos, pelo amor de Deus!"