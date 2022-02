Caso é investigado pela DHC - Reprodução

Publicado 02/02/2022 15:55 | Atualizado 02/02/2022 18:18

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de dois homens, que tiveram os corpos encontrados na manhã desta quarta-feira (2), próximos a comunidade do Muquiço, no bairro de Guadalupe, na Zona Norte do Rio. Segundo agentes, João Victor Vianna, 17 anos, e uma vítima ainda não identificada foram encontrados mortos na Rua Lafaiete de Freitas, sem as cabeças e e sem as mãos. Ainda não se sabe a motivação do crime.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionadas para verificar a ocorrência e encontraram os corpos no local. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizou uma perícia. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) e a especializada investiga o caso." Diligências seguem em busca de informações para identificar a autoria do crime", informou a polícia.