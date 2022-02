Movimentação tranquila no centro de testagem estadual no Maracanã, nesta quinta (3) - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 03/02/2022 12:28 | Atualizado 03/02/2022 12:31

Rio - Depois de três dias com a campanha interrompida, a cidade do Rio volta a vacinar as crianças contra a covid-19. Nesta sexta (4) e no sábado (5), meninos e meninas de 6 anos podem ser imunizados nos postos de saúde e clínicas da família. Na segunda (7), meninas de 5 anos ou mais serão vacinadas; na terça (8), meninos de 5 anos ou mais; na quarta (9), meninos e meninas de 5 anos ou mais.



Cerca de 100 mil doses da Coronavac chegaram à cidade no dia anterior, e serão destinadas às crianças de 6 anos. Nesta sexta, está prevista a entrega de 33 mil doses de Pfizer, que possibilitará a vacinação das crianças de 5 anos - a Coronavac só é permitida a partir dos 6 anos.

Às vésperas da volta às aulas na rede municipal, na próxima segunda (7), o retorno da imunização é fundamental nos próximos dias para reverter um triste quadro: até agora, a vacinação infantil contra a covid teve adesão de apenas 39%, a pior da história das campanhas de vacinação do Rio. A cidade do Rio só vacinou 160.826 crianças - a maioria entre 7 a 11 anos; faltam ainda 399.401 meninos e meninas.



Em paralelo ao retorno da vacinação, a curva da Ômicron está descendo e a consequência já pode ser vista nas ruas do Rio. Boa parte dos centros de testagem, inaugurados para dar conta da quantidade de cariocas procurando por testes, já começam a ficar vazios.

Há duas semanas, o espaço para testes no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, tinha filas de dobrar o quarteirão. Nesta quinta-feira (3), a realidade era outra: movimentação vazia e até cadeiras sobrando. No centro de testagem inaugurado pelo governo do estado no Portão 9 do Maracanã, também na Zona Norte, o fluxo de cariocas era bem menor do que na data da abertura, há uma semana.

Os dados do Painel Rio Covid mostram: na segunda semana de 2022, 45% dos cariocas que realizavam testes estavam positivados - foram realizados 243 mil testes de antígeno durante aqueles sete dias. Em duas semanas, esse número já caiu para 33% - 62 mil testes de antígeno feitos.



Os leitos de hospitais da rede pública municipal também já vivem uma redução de internados por covid. Até quarta-feira, havia 260 internados em enfermaria e 260 em leitos de UTI - o número de 520 internados caiu para 481 nas últimas horas. O número de pessoas esperando por vagas chegou a encostar nos 100 na semana passada, e agora há apenas três.