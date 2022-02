Marcos Vinicius da Silva Pereira foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) - Cleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 03/02/2022 18:53

Marcos Vinicius da Silva Pereira foi preso por policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) Divulgação

Assalto a sócio de grupo de pagode

André Sorriso, sócio do grupo, foi abordado durante um arrastão no Recreio dos Bandeirantes, próximo à região onde o cirurgião foi morto com um tiro na cabeça, por volta das 23h30 de quarta. Durante a fuga, o carro dos criminosos acabou colidindo e os policiais conseguiram prender dois deles. O terceiro integrante do grupo tentou roubar uma motocicleta para fugir e atirou contra os militares. Um policial que passava pelo local reagiu a tentativa de roubo do veículo e o bandido acabou sendo preso por outra equipe que apoiava a ação.

Cirurgião é morto com tiro na cabeça

Cláudio Marsili foi morto com um tiro na cabeça, no dia 19 de outubro, na Barra da Tijuca. O crime aconteceu a menos de 500 metros da sede da especializada, na Rua Fernando Mattos, por volta das 6h30. Ele chegava para mais um dia de trabalho em uma clínica, na qual era sócio, no Jardim Oceânico e tinha acabado de estacionar o carro, quando foi baleado.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima estava em seu carro particular, um Toyota Hilux, e foi abordada por pelo menos três bandidos que estavam em Sandero preto. Assim que saiu do carro, ele foi baleado na cabeça. Os bandidos fugiram levando o carro do médico. O crime aconteceu perto do local de trabalho de Cláudio Marsili.