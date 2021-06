NOTA - DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 16:45

Rio - O novo single de Gabriel O Pensador vai chegar às plataformas digitais nesta sexta-feira. "Girl From Garopaba", que tem a produção de Papatinho, vai ganhar um clipe dirigido por Rodrigo Rossi. A canção relata o namoro de forma divertida, comentando momentos de paixão e a diferença de idade entre o músico e a namorada.



“Sempre achei chato esse tipo de assunto em entrevistas e gosto de cuidar da minha privacidade, nesse caso também para proteger um pouco a Gabe e a nossa paz na pandemia, resolvemos deixar em off, sem esconder mas sem mostrar também”, explicou o músico.

“Até que chegou um momento em que o que estava ficando chato era manter o segredo, e quando veio a ideia da música eu não quis me auto-censurar. A gente dá muita risada com essas coisas, mas ela me apoiou muito também nas horas tristes, como por exemplo quando perdi meu pai e já estávamos no início do namoro. Na verdade eu já pensei nela ao escrever a música Aglomeração a dois que gravei com a Ivete Sangalo e na letra eu de certa forma agradeço por essa força que ela já havia me dado na época. Mas nessa música nova, a abordagem é mais pessoal, sobre a nossa relação especificamente com alguns detalhes mais íntimos que eu também não consegui censurar (risos)”, completou.