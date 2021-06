Rafael Ilha - Antonio Chahestian/Record TV

09/06/2021

O campeão de A Fazenda 10, Rafael Ilha, revelou que teve uma conversa sobre drogas com Gugu Liberato, quando ainda fazia parte do grupo Polegar, na década de 80.



Segundo Ilha, Gugu disse para ele escolher entre o trabalho em um programa na Record e as drogas. "O Gugu me chamou para conversar. Ele falou: 'olha, Rafa, não dá mais. Você vai ter que escolher entre o seu trabalho e a droga'", disse Rafael Ilha em entrevista para Rafinha Bastos no canal "Cortes - Mais que 8 minutos".



Ilha explicou que agradeceu a oportunidade dada por Gugu na emissora, mas que "escolheu a droga". "Fui. Larguei meu trabalho e escolhi a droga. E aí minha vida foi ladeira abaixo", completou.