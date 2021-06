Cenas de WandaVision - Divulgação DIsney

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 15:43

Rio - No mesmo dia em que "Loki" estreou no Disney+, a estrela de "WandaVision" Elizabeth Olsen confirmou que a produção não terá segunda temporada. Em entrevista à revista "Entertainment Weekly", a atriz comentou que é possível esperar qualquer coisa da Marvel.



“[Wandavision] definitivamente é uma minissérie”, afirmou. Mesmo com a confirmação, Olsen deixou uma possibilidade em aberto. “Eu que estou dizendo isso, mas, não sei, da Marvel você pode esperar qualquer coisa”, completou.