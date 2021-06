Pedro Rezende - Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 15:25

Rio - Pedro Rezende, de 24 anos, dono do canal RezendeEvil, usou as redes sociais para compartilhar que comprou um carro de luxo, avaliado em R$ 1,4 milhão, e pediu ajuda para os mais de 10,2 milhões de seguidores para nomear o veículo. O youtuber tem mais de 29 milhões de inscritos em seu canal e é apaixonado por carros de luxo.



“Amém meu Deus!! Mais uma conquista!! O vídeo está no canal… Esse é meu carro novo!! Audi r8 monstro!”, escreveu. “Vou mostrar para vocês os detalhes aqui e vocês vão me falar, o que ele parece? Qual nome?”, questionou.