09/06/2021

Rio - O ator Michael Douglas, de 76 anos, admitiu que ficou magoado durante a formatura da sua filha Carys, de 18 anos, após ser confundido como avô da jovem. Michael contou o caso durante a participação no programa de entrevista de Kelly Clarkson.



“Foi maravilhoso, tenho muito orgulho dela”, respondeu o ator quando perguntado sobre a formatura da filha. “Mas vou te dizer Kelly, dói um pouquinho quando você cruza as portas e os outros pais dizem: ‘parabéns… você deve estar muito orgulhoso da sua neta’. Respondi: ‘bem, sei lá, isso aí, ok’. Não levo para o pessoal, só estão sendo educados”, completou.

Michael também comentou sobre o vazio em casa após a ida dos filhos para a universidade. “É assustador. É realmente assustador. Nós olhamos um para o outro e eu disse, ‘bem, agora somos só nós dois, querida’”, disse.Carys é a filha mais nova do ator. A jovem, assim como Dylan, de 20 anos, é fruto do casamento com a atriz Catherine Zeta-Jones. Douglas também é pai de Cameron Douglas, de 42 anos, do seu casamento anterior com Diandra Luker.