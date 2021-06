Paula Amorim - Reprodução

Paula AmorimReprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 16:32 | Atualizado 09/06/2021 16:34

Marcada para sempre! Paula Amorim fez, nesta quarta-feira, uma tatuagem em homenagem a sua equipe em "No Limite". A ex-BBB tatuou uma ave de rapina da espécie Carcará, mesmo nome do seu time no reality.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Paula mostrou o processo da tatuagem do desenho à finalização e explicou o motivo da homenagem.

"Vocês que me acompanham sabem o quanto eu gosto de tatuagem e do significados que elas têm pra mim. As minhas tatuagens a maioria delas, se não todas, tem um significado especial para mim. E eu acho que essa experiência que eu vivi ali no No Limite merecia ser registrada. Foi uma das maiores loucuras que eu vivi. Eu tive que me superar literalmente em muitas coisas. Foi uma experiência de aprendizado, de autoconhecimento, de força. Então isso me marcou muito. E nada mais legal do que eu poder marcar isso também na minha pele pra eu estar sempre lembrando disso", contou.



"Eu quis tatuar o Carcará que foi o meu grupo. A gente se acolheu, a gente estava determinado, a gente tretava mas se entendia, a gente estava muito focado ali junto. Então foi muito especial, e o Carcará é uma águia incrível, linda, que eu pude ver pessoalmente lá, participando do programa. Então eu fiz questão de tatuar, espero que vocês tenham gostado. Achei linda, muito irada. Tô muito animada para mostrar depois que ela cicatrizar toda pra gente ver direitinho como que ela vai ficar".

