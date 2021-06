Fernanda Machado - Reprodução

Publicado 09/06/2021 17:49

Rio - Fernanda Machado usou as redes sociais nesta quarta-feira para compartilhar um momento de meditação ao lado do filho, Lucca, de 5 anos. Na imagem, os dois estão na beira de uma piscina com o mar ao fundo.



"Eu sempre convido o Lucca pra meditar um pouquinho comigo, nem que seja por apenas 2 minutinhos! Nós nos sentamos juntos, fechamos os olhos e digo pra ele prestar atenção nas coisas que normalmente não prestamos atenção'", disse.