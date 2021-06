Acidente com moto deixa um morto no Centro do Rio - Reprodução / Centro de Operações do Rio

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 07:39 | Atualizado 10/06/2021 08:10

Rio - Um acidente envolvendo uma moto deixou um morto, na manhã desta quinta-feira, na Praça Pio X, na altura da Candelária, no Centro do Rio. Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do quartel Central foram acionados e estiveram no local por volta das 5h12.

A vítima foi um homem e morreu na hora. Por volta das 7h15, o corpo da vítima ainda estava no local do acidente e policias militares e agentes da Cet-Rio também atuam na região. A PM informou que agentes do 5ºBPM (Praça da Harmonia) foram acionados e a área está isolada.

De acordo com o Centro de Operações (COR), o retorno da Candelária está temporariamente fechado e há trânsito intenso no local.