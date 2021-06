PMs recuperam celulares roubados no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro - Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 06:59 | Atualizado 10/06/2021 07:32

Rio - PMs do 23º BPM (Leblon) recuperaram 50 celulares roubados de uma filial das Lojas Americanas, na Rua Ataulfo de Paiva, no Leblon, Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira. Dois assaltantes foram presos.

Em nota, a PM informou que policiais do 23º BPM foram acionados para uma ocorrência de assalto no Leblon. Dois homens foram localizados. Um deles estava armado com um pistola e chegou a ameaçar os agentes.

A ocorrência foi registrada na delegacia da região. Os criminosos irão responder por roubo, ameaças e porte ilegal de arma de fogo.