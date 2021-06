Gestantes e puérperas com comorbidades não podem ser vacinadas com o imunizante Oxford/Astrazeneca - Reprodução Internet

Gestantes e puérperas com comorbidades não podem ser vacinadas com o imunizante Oxford/AstrazenecaReprodução Internet

Por O Dia

Publicado 10/06/2021 07:52

Rio - A prefeitura do Rio suspendeu a vacinação de grávidas e puérperas com comorbidades por falta de doses da Pfizer e CoronaVac. Desde o último dia 11, apenas os dois imunizantes podem ser aplicados em pessoas deste grupo. A medida foi posta em vigor após uma nota da Anvisa orientando a suspensão imediata da imunização de gestantes pela vacina Oxford/AstraZeneca. Na capital, puérperas também tiveram a campanha interrompida.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o município não conta com nenhum dos dois imunizantes e aguarda envio pelo Ministério da Saúde. "Assim que estas vacinas estiverem disponíveis, nova data para vacinação deste público deverá ser divulgada", explicou a pasta.

Publicidade

Calendário antecipado

Nesta quarta-feira, o prefeito Eduardo Paes usou suas redes sociais para avisar que a prefeitura antecipou novamente o calendário de vacinação. Segundo o post, a cidade irá vacinar todos com mais de 50 até o dia 19 de junho, sábado da próxima semana. Essa é a segunda semana seguida de antecipação do calendário anunciado no fim de maio.



A nova programação antecipa em 10 dias a primeira previsão divulgada pela prefeitura para a faixa etária de 50 anos, que estava programada para receber o imunizante no dia 28.