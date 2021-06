Prefeito participou de encontro com empresários e investidores no Rio - Reprodução

Prefeito participou de encontro com empresários e investidores no RioReprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 18:24 | Atualizado 09/06/2021 18:40

Rio - O prefeito Eduardo Paes criticou, nesta quarta-feira, a violência na cidade e pediu por uma segurança pública que "investigue mais e mate menos". A fala foi dada um dia após a morte da jovem Kathlen Romeo, vítima de bala perdida durante confronto no Complexo do Lins, na Zona Norte, nesta terça-feira.



Paes participou de encontro com empresários e investidores, nesta quarta-feira e na saída, foi questionado sobre o o caso da jovem, que estava grávida.

"O que a gente não pode é começar a achar que essas tragédias são naturais. É uma situação que a gente tem que permanentemente manifestar indignação. Não quero aqui, sem a devida apuração, culpar fulano ou beltrano. A gente precisa de uma política de segurança pública que prenda mais, condene mais, investigue mais e mate menos. (...) Eu, como prefeito, fico triste, indignado e acho que não podemos perder a capacidade de se indignar diante se tais fatos", disse o prefeito.



Publicidade

De acordo com fala de Paes durante o evento, a Segurança Pública é um dos maiores desafios do Rio de janeiro. Para ele, a violência afasta o turismo doméstico e internacional da cidade, impedindo o crescimento desses setores.

"Ele vê na televisão bomba explodindo, pessoas armadas. Paulista morre de medo da Linha Amarela e da Linha Vermelha. Acho que questão da segurança pública é o principal desafio para nosso turismo doméstico e internacional", comentou.