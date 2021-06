Vídeo mostra homem armado ameaçando atirar em PM - Foto: Reprodução

Vídeo mostra homem armado ameaçando atirar em PMFoto: Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 18:21

Rio - Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem armado aponta uma arma para um policial militar que faz patrulha em um dos acessos ao Morro do Fallet-Fogueteiro, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio. As imagens foram gravadas pelo próprio criminoso, que estava no carona do carro. Não há informações sobre a identificação dos criminosos que estavam no veículo e nem a data da gravação.

Vídeo mostra criminoso armado ameaçando atirar em PM no Fallet-Fogueteiro. #ODia pic.twitter.com/WnNDa2OleT — Jornal O Dia (@jornalodia) June 9, 2021

Em nota, a Polícia Militar repudiou a ameaça ao agente de segurança e afirmou que as imagens estão sendo analisadas pela corporação e por técnicos da Polícia Civil. "A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que o episódio é mais uma iniciativa velada e covarde de criminosos que insistem em circular pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro portando armas ilegais", afirmou.