Por Anderson Justino

Publicado 15/01/2021 07:21 | Atualizado 15/01/2021 14:30

Rio – No dia seguinte após a guerra entre traficantes rivais, pelo controle da venda de drogas nos morros São Carlos e Fallet-Fogueteiro, na região central do Rio, a Polícia Civil decidiu antecipar uma operação planejada para a região. Os constantes confrontos entre os bandidos deixaram rastros de sangue pelas vielas das comunidades. Três pessoas foram mortas nesta quinta-feira (14), entre elas uma mulher de 22 anos moradora do São Carlos e um adolescente de 16, que saiu de casa para ir na padaria Para a Secretaria Estadual de Polícia Civil, a morte de Fabíola Rodrigues de Souza foi o estopim para que a região fosse ocupada nesta sexta-feira. Mais de 250 agentes participaram da operação, no Fallet-Fogueteiro, que contou com o apoio de três veículos blindados.Com a chegada dos policiais, houve intenso confronto nos acessos à comunidade. Dois suspeitos foram baleados e mortos, outros três acabaram presos. Houve apreensão de armas e drogas. A polícia ainda recuperou veículos roubados que estavam sob o poder de traficantes.Nas redes sociais, moradores de Santa Teresa, Catumbi e Rio Cumprido, relataram que desde as primeiras horas da manhã desta sexta os tiros estavam constantes dentro do Fallet-Fogueteiro. O helicóptero blindado da Polícia Civil realizava sobrevoo de mapeamento da área.Em nota, a Polícia Civil disse que “obteve informações de que a organização criminosa que domina o Complexo de Santa Teresa pretendia invadir o Complexo do São Carlos, na região central do Rio. Foram feitos estudos para elaborar uma operação de busca de criminosos, visando manter a paz na região, protegendo a população de bem das comunidades"Moradores do São Carlos relataram que traficantes do Fallet-Fogueteiro entraram na comunidade e trocaram tiros com rivais, entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira. No tiroteio, três pessoas foram baleadas e acabaram mortas. Entre os mortos, além de Fabíola, estaria o adolescente Tiago Pio Resgate, de 16 anos. Familiares disseram que ele tinha saído de casa para ir na padaria. O garoto foi atingido por três tiros.De acordo com a PM, policiais do 4ºBPM (São Cristóvão) foram acionados para verificar ocorrência na Rua Itapiru, no Rio Comprido. No endereço indicado, uma equipe do Corpo de Bombeiros já estava no local e havia constatado o óbito de duas pessoas.Ainda segundo a PM, um suspeito foi baleado no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, nesta quinta-feira. Ele teria participado de um confronto com policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Escondidinho/Prazeres. Contra ele havia dois mandados de prisão em aberto. O homem segue sob custódia no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. a polícia não soube informar se ele estava envolvido na tentativa de invasão.Está marcado para esta sexta-feira o enterro de Fabíola Rodrigues de Souza. O corpo será sepultado às 13h no Cemitério do Catumbi.