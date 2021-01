Morro do São Carlos Divulgação

Por Carolina Freitas

Publicado 14/01/2021 16:55 | Atualizado 14/01/2021 18:15

Rio - Um jovem de 16 anos, identificado como Tiago Pio Resgate, morreu na manhã desta quinta-feira após uma guerra entre facções no Morro do São Carlos, na Zona Central do Rio. De acordo com o primo da vítima, Richard Vitorino da Silva, de 15 anos, o menor tinha saído para ir à padaria quando foi atingido por pelo menos três tiros que o acertaram na cabeça, no peito e um dos braços. Por volta de 13h, os tiros cessaram na comunidade.

Tiago, que era estudante do ensino médio, morava na localidade conhecida como "Grotão" com os pais e seis irmãos. Nesta tarde, Miriam Pio Resgate, a mãe do jovem, foi a um Instituto Médico Legal (IML) da região, para fazer o reconhecimento do corpo. Ainda não há informações sobre a data e local de enterro da vítima.



Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que não foi acionada para ir até o local e que segue buscando dados sobre supostos feridos. Já a Polícia Civil não deu retorno até a publicação desta matéria.

Tiago será enterrado nesta sexta-feira às 16h no Cemitério do Catumbi.