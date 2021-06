Cabeleireiro Leandro de Aguiar Louback, de 26 anos - Redes Sociais

Cabeleireiro Leandro de Aguiar Louback, de 26 anosRedes Sociais

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 18:51

De acordo com a polícia, Leandro foi encontrado desacordado às margens da RJ-130 (Nova Friburgo-Teresópolis), na altura do bairro Córrego Dantas na noite do dia 18 de maio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o socorro foi registrado como atropelamento.



Publicidade

"Um inquérito já foi instaurado e nenhuma hipótese está sendo descartada. O caso está sob sigilo. Não tenham dúvidas que a investigação será séria e comprometida, como tem sido a atuação da nossa unidade em temas sensíveis", disse Henrique Pessoa, delegado da unidade policial que investiga o caso.



O Disque Denúncia recebe informações sobre o caso, nos seguintes canais de atendimento: (21) 98849-6099 / (21) 2253-1177.