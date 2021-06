Grupo criminoso foi preso em Vila Valqueire - Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 09/06/2021 18:42

Rio - Cinco homens foram presos, nesta quarta-feira, por roubo de cargas em Vila Valqueire, Zona Oeste. Jean Flores André, Fabio Nascimento de Carvalho Junior, Guilherme Pessoa Ferreira, Jean Filipe Pessoa Ferreira e Matheus da Silva Santiago fariam parte de uma quadrilha que atuava em bairros da Zona Oeste.

De acordo com as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), o grupo estava prestes a fazer um roubo de cargas em Vila Valqueire no momento da prisão. Líder do grupo criminoso, Fabio Nascimento de Carvalho Junior já foi condenado por crime de roubo. Ele voltou a planejar ações criminosas após ser posto em liberdade. Todos responderão por associação criminosa.