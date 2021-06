Polícia Federal vai até o bairro de Anchieta para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa da mãe da criança traficada - Divulgação/PF

Polícia Federal vai até o bairro de Anchieta para cumprir um mandado de busca e apreensão na casa da mãe da criança traficadaDivulgação/PF

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 10:00 | Atualizado 11/06/2021 10:03

Rio - A Polícia Federal (PF) começou na manhã desta sexta-feira (11) a operação 'Kinder', para reprimir o tráfico internacional de pessoas para fim de adoção ilegal. Assim que as investigações tiveram início, os agentes perceberam uma associação de esforços entre os integrantes do esquema criminoso para realizar um registro falso de uma criança recém-nascida.

Polícia Federal vai até Anchieta, na Zona Norte, para cumprir operação contra tráfico humano. #ODia



Crédito: Divulgação/PF pic.twitter.com/qTg4GOddIX — Jornal O Dia (@jornalodia) June 11, 2021

Publicidade

No registro falso a criança tem como pai biológico um cidadão angolano, com cidadania portuguesa, mas residente na Alemanha. Além disso, foi possível comprovar que a vítima deixou o Brasil em 11 de fevereiro do ano passado. Ela foi transportada para o território alemão, no continente europeu.

fotogaleria



A ação tem como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão, expedido pela 4 ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na residência da mãe da criança traficada, localizada no bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio. Se condenados, os envolvidos no tráfico do bebê recém-nascido poderão pegar a pena máxima de até oito anos. A ação tem como objetivo cumprir um mandado de busca e apreensão, expedido pela 4 ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na residência da mãe da criança traficada, localizada no bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio. Se condenados, os envolvidos no tráfico do bebê recém-nascido poderão pegar a pena máxima de até oito anos.

Publicidade

O próximo passo dos policiais federais é levar o caso ao conhecimento das autoridades alemães, por meio da Cooperação Jurídica Internacional.