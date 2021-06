Polícia Civil prende grupo que praticava assaltos na Zona Sul do Rio - Divulgação

Polícia Civil prende grupo que praticava assaltos na Zona Sul do Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 09:45

Rio - Policiais Civis da 13ªDP (Ipanema) prenderam três homens e apreenderam uma adolescente em flagrante, na quarta-feira, suspeitos de praticarem assaltos na Zona Sul.

De acordo com os agentes, um turista americano, que estava passando uma semana no Brasil, relatou que na última terça-feira (08), por volta de 1h30, foi roubado por três criminosos no MC Donalds, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. O homem disse que o trio estava armado com faca, levaram seu celular, um cordão de ouro e a quantia de R$ 300,00.



No dia seguinte, policiais da 13ª DP receberam a informação que uma menor estava usado o cordão da vítima pela imediações de Copacabana, acompanhada do grupo criminoso. Os agentes fizeram buscas no local e conseguiram localizar a jovem e o trio de assaltantes.



O cordão foi recuperado e devolvido à vítima, que embarcou no mesmo dia para os Estado Unidos. Além da joia, foram apreendidos outros bens, tais como uma gargantilha feminina, uma pulseira, um anel e um telefone, todos de procedência desconhecida e supostamente produtos roubados pelo bairro.



"Os envolvidos atuam praticando furtos e roubos de joias e celulares na orla de Copacabana, local onde também comercializam os produtos dos crimes. Trata-se de uma verdadeira associação criminosa que vem praticando roubos no bairro há algum tempo. A quantidade de objetos apreendidos com os presos indicam que ele vem praticando crimes de forma reiterada. Todos os envolvidos possuem longa ficha criminal pelo cometimento de diversos crimes, em especial, delitos contra o patrimônio", disse Felipe Santoro, delegado titular da 13ªDP.

Publicidade

Após a prisão em flagrante, o grupo criminosos foi encaminhado à Audiência de Custódia.