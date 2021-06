'Orelha' é responsável por diversos furtos na Zona Sul - Reprodução

'Orelha' é responsável por diversos furtos na Zona SulReprodução

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 10:10

fotogaleria Rio - Policiais da Operação Copacabana Presente prenderam em flagrante, nesta quinta-feira, Wellington Elídio de Almeida Alves, de 32 anos, vulgo "Orelha", conhecido por ser responsável por inúmeros roubos e furtos na orla da Zona Sul, em especial em Copacabana.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento na Avenida Atlântica, na altura da Rua República do Peru, quando perceberam um homem numa bicicleta em alta velocidade e outro homem correndo atrás dele. Os policiais conseguiram então alcançar o ciclista, onde posteriormente vieram a saber que se tratava do "Orelha".

Publicidade

Com o criminoso foi encontrado um celular Iphone Pro Max, que havia roubado de um turista estrangeiro natural de Nebraska, nos Estados Unidos. A vítima o reconheceu como autor do furto e recebeu todo suporte para o desenrolar da ocorrência. Os dois foram encaminhados à 12ª DP (Copacabana) e à Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), para apreciação do delegado.



Nas delegacias já existem inquéritos instaurados contra o acusado, pois algumas vítimas já o reconheceram por crimes cometidos em outras ocasiões. De acordo com a corporação, no dia 30 de abril, ele cometeu o mesmo crime contra outro turista americano, que teve seu cordão furtado. Foi montada uma força-tarefa entre todos os órgãos de segurança pública que atuam em Copacabana (Batalhões, Delegacias e Operação Copacabana Presente), onde o 19º BPM conseguiu capturá-lo três dias depois com atuação de serviço reservado.

Segundo a PM, "Orelha" é dono de uma extensa ficha criminal, com mais de 20 casos de delitos, incluindo os crimes de ameaça, corrupção ativa e corrupção de menores, porte ilegal de arma de fogo, desacato, injúria, receptação, resistência, roubo a estabelecimento comercial, roubo a transeunte, furto a transeunte e furto a turista.