Carvoaria clandestina é destruída em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 16:43

Duque de Caxias - Oito fornos de carvoarias clandestinas, utilizadas para a produção de carvão a partir de árvores nativas da Mata Atlântica, foram destruídos durante uma operação nesta quinta-feira, 10, no bairro de Jardim Gramacho. O crime ambiental foi constatado durante a ação realizada pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, através da Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais (SUPCCA) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), com apoio do Comando de Polícia Ambiental (CPAm).

No momento da ação, não havia ninguém no local. A equipe também vistoriou empresas situadas na região com o objetivo de checar se as mesmas operam em conformidade com a legislação ambiental. Cinco empresas foram autuadas por praticarem irregularidades ambientais. Em uma delas, os técnicos do Inea e os agentes constataram poluição do solo, através de resíduos de graxas, óleo diesel e óleo lubrificante. Em outra, a equipe flagrou furto de energia.



Entre fiscais e policiais militares, cerca de 45 pessoas participaram da operação.