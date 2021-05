Pessoas trabalhavam em condições precárias Divulgação/Polícia Civil

Rio - Uma ação realizada pela 50ª DP (Itaguaí), com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT), fechou uma carvoaria clandestina por trabalho escravo e crime ambiental, nesta terça-feira (04). O proprietário do local e quatro pessoas foram presas em flagrante.

De acordo com a unidade, os agentes foram até a carvoaria, em Itaguaí, na Baixada Fluminense, após levantamento de informações e um trabalho de investigação. O local não conta com banheiros, refeitório, água para os trabalhadores lavarem nem equipamentos de proteção. As equipes encontraram diversas pessoas trabalhando em condições precárias, caracterizando trabalho escravo. Uma delas é um jovem de 17 anos. De acordo com a unidade, os agentes foram até a carvoaria, em Itaguaí, na Baixada Fluminense, após levantamento de informações e um trabalho de investigação. O local não conta com banheiros, refeitório, água para os trabalhadores lavarem nem equipamentos de proteção. As equipes encontraram diversas pessoas trabalhando em condições precárias, caracterizando trabalho escravo. Uma delas é um jovem de 17 anos.

