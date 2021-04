Morador teria apanhado por não aceitar que a luz de sua casa foi cortada Reprodução

Rio - Um funcionário da da Light foi filmado, na tarde desta quarta-feira, dando socos e chutes em um homem no bairro Mesquita, na Baixada Fluminense. De acordo com um vídeo que circula nas redes sociais, as agressões aconteceram após o morador ter a luz de casa cortada pelo empregador da empresa. Ambos não tiveram o nome divulgado.

Homem tem a luz cortada e acaba partindo p pau com funcionário da Light, em Mesquita. pic.twitter.com/InT6Mt7tQ9 — Favela Caiu na Rede RJ (@FCNRRJ) April 14, 2021

No conteúdo, um homem aparece falando: "Olha lá o porradeiro da Light. Corta a luz, filho, corta a luz. Em um primeiro momento, o funcionário aparece com uma espécie de madeira na mão, logo depois, os dois entram em luta corporal e o morador cai no chão. Nesse momento, ele começa a receber socos e chutes.

O DIA entrou em contato com a Light, que alegou que não admite qualquer ato de violência praticado por suas equipes próprias ou terceirizadas e que a empresa irá apurar o caso e tomar as medidas cabíveis.